Опрос: 63% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса, если это будет бесплатно

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Большинство жителей России готовы вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. При этом каждый четвертый россиянин не стал бы делать прививку, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.

Если будет разработана вакцина против коронавируса и прививка будет бесплатной, большинство опрошенных (63%) намерены пройти вакцинацию от коронавируса. При этом 24% респондентов указали, что не стали бы делать прививки, а 13% затруднились дать ответ.

Согласно данным опроса, с большим подозрением относятся к возможной вакцинации женщины, особенно, молодого и среднего возраста (среди женщин 25-44 лет доля тех, кто не планирует делать прививку - 31%). Эта тенденция проявляется несмотря на то, что женщины в среднем чаще боятся лично заразиться коронавирусом, чем мужчины, отмечают авторы исследования.

Отказ от прививки также связан с более низким страхом заразиться. Среди тех, кто не опасается заразиться лично 26% не намерены делать прививку, среди тех, кто не испытывает страха, что заразятся родные, - 29%. При этом в обществе в целом существует заметная доля людей, которая с недоверием относятся к любым прививкам или является их активным противником.

Среди всех опрошенных 11% можно отнести к тем, кто не считает обязательным делать прививки. Среди родителей доля тех, кто отказывается от прививок своим детям, составляет 5%. При этом каждый четвертый делает прививки выборочно, отказываясь от "ненужных" или "вредных", по мнению самого респондента.

"Каждый четвертый сегодня не готов вакцинироваться от коронавируса. Эта доля только частично состоит из противников любых прививок в принципе. В ситуации, когда речь идет о жизни и здоровье, новое воспринимается с большим подозрением, человек боится непроверенного, непредсказуемых эффектов. Также стоит обратить внимание на тех, кто уверен во вредоносности прививки. В этой ситуации возрастает роль экспертных коммуникаций, профессионального и открытого диалога с обществом", - считает Мария Макушева, гендиректор центра социального проектирования "Платформа".

Тест при отсутствии симптомов

Также респондентов спросили видят ли они необходимость сделать тест на наличие коронавируса при отсутствии симптомов. "Сегодня выражен умеренный запрос на тестирование на наличие вируса при отсутствии симптомов - 16% считает, что его нужно делать обязательно, еще 38% допускает возможность сделать тест, если это не потребует оплаты. 39% опрошенных считают, что нет необходимости делать тест при отсутствии симптомов", - говорится в результатах опроса.

По данным исследования, самоизоляция отрицательно сказывается на физическом самочувствии и психологическом состоянии многих опрошенных. С теми или иными негативными последствиями столкнулся 35% опрошенных, находящихся на самоизоляции.

"Но есть и те, кто, напротив, чувствует себя лучше: хорошо высыпается, правильно питается и занимается физкультурой", - отмечают авторы исследования. С набором веса на самоизоляции столкнулся 31% опрошенных, с потерей - 9%.

Об опросе

Объем выборки - 1 тыс. респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 24 апреля.

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.