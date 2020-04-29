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Пражский град откроется для туристов 25 мая

Музейно-дворцовый комплекс был закрыт с 12 марта

ПРАГА, 29 апреля. /ТАСС/. Пражский град, являющийся резиденцией президентов Чехии и крупнейшим в республике музейно-дворцовым комплексом, вновь откроется для посещения туристами 25 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы чешского государства Иржи Овчачек.

"Открытие Пражского града [для посещения туристами] запланировано на 25 мая", - сказал он.

Пражский град был закрыт для общественности 12 марта, когда в республике была введена чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса. С 20 апреля чешские власти приступили к смягчению социальных ограничений, последние из которых планируется снять 25 мая.

В Чехии c 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении коронавируса на национальной территории, общее число инфицированных составило 7 504. Тесты на коронавирус за это время сдали 226 255 человек. От болезни, вызываемой вирусом, умерли 227 жителей республики, вылечились - 2948.

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