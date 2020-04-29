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Пандемия коронавируса нового типа

Песков не стал комментировать взаимодействие властей и РПЦ по ограничениям из-за пандемии

Ранее появилось распоряжение патриарха Кирилла, согласно которому священнослужители, не соблюдающие указания в рамках ограничений по коронавирусу, будут привлекаться к ответственности

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос, касающийся взаимодействия с церковными властями по соблюдению ограничений из-за коронавируса.

"Я оставляю без ответа этот вопрос", - сказал Песков на просьбу прокомментировать, налажено ли такое взаимодействие при том, что ряд священников высказывали критику в адрес введенных светскими властями ограничений.

В понедельник на сайте Московского патриархата было опубликовано распоряжение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, согласно которому священнослужители, которые не соблюдают указания в рамках ограничений по коронавирусу, будут привлекаться к ответственности, включая предание церковному суду.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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