Российские военные помогают бороться с коронавирусом в 111 городах Италии и Сербии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) помогают бороться с распространением коронавируса в 111 городах Италии и Сербии. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс работ в 28 городах, в Италии, в провинции Ломбардии, - в 83 населенных пунктах", - сказал он.

Кроме того, военные медики и специалисты РХБЗ завершили свою работу в Боснии и Герцеговине.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.