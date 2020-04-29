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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные помогают бороться с коронавирусом в 111 городах Италии и Сербии

Кроме того, военные медики завершили свою работу в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) помогают бороться с распространением коронавируса в 111 городах Италии и Сербии. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

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"Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс работ в 28 городах, в Италии, в провинции Ломбардии, - в 83 населенных пунктах", - сказал он.

Кроме того, военные медики и специалисты РХБЗ завершили свою работу в Боснии и Герцеговине.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичИталияРоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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