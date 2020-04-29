Студенты, привлеченные к борьбе с коронавирусом в Москве, будут получать 100 тыс. рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Столичные больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом, принимают на работу студентов медицинских вузов. Их зарплата составит более 100 тыс. рублей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тыс. рублей", - сказали в штабе.

Там уточнили, что все студенты пройдут обучение по работе с пациентами с коронавирусом на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Кроме того, в стационарах их обеспечат бесплатным питанием и современными средствами защиты.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обратился с просьбой к Министерству здравоохранения и Министерству науки и высшего образования РФ направить студентов-медиков на практику в коронавирусные стационары.

Коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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