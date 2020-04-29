{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Студенты, привлеченные к борьбе с коронавирусом в Москве, будут получать 100 тыс. рублей

В стационарах их обеспечат бесплатным питанием и современными средствами защиты

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Столичные больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом, принимают на работу студентов медицинских вузов. Их зарплата составит более 100 тыс. рублей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тыс. рублей", - сказали в штабе.

Там уточнили, что все студенты пройдут обучение по работе с пациентами с коронавирусом на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Кроме того, в стационарах их обеспечат бесплатным питанием и современными средствами защиты.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обратился с просьбой к Министерству здравоохранения и Министерству науки и высшего образования РФ направить студентов-медиков на практику в коронавирусные стационары.

Коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (13:16 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Ожидавшийся 1 мая вывозной рейс из Вьетнама во Владивосток не состоится
Списков потенциальных пассажиров на рейс сформировано не было, сообщили в генконсульстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС