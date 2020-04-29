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Пандемия коронавируса нового типа

Школы и колледжи в Бурятии приостановят занятия с 1 до 11 мая

С 12 мая образовательные учреждения продолжат работу в дистанционном формате вплоть до конца учебного года

УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /ТАСС/. Ученики школ и студенты средних профессиональных учебных заведений Бурятии уйдут с 1 по 11 мая на дополнительные каникулы, с 12 мая учеба в дистанционной форме продолжится до конца месяца. Об этом сообщил в среду журналистам министр образования и науки региона Баир Жалсанов.

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После завершения традиционных весенних каникул школьники Бурятии, как и во всех регионах России, перешли на дистанционный режим обучения из-за опасности распространения коронавируса. Всего в регионе насчитывается свыше 145 тыс. школьников, из них более 80% обучаются дистанционно с помощью интернет-платформ "Учи.ру", "Яндекс.Уроки", "Яндекс.Учебник", РЭШ, "Якласс". Очное обучение организовано Бурятии для около 300 выпускников в 38 школах и для нескольких школ в отдаленных населенных пунктах, где не все школьники имеют возможность учиться дистанционно.

"С учетом вчерашнего обращения президента РФ Владимира Путина об объявлении в России с 6 по 8 мая нерабочих дней, с 1 до 11 мая все школы, ссузы и организации дополнительного образовательного приостанавливают учебу во всех формах обучения в том числе дистанционную. С 12 мая образовательные организации Бурятии продолжат свою учебу в дистанционной форме до окончания учебного года", - сказал министр, добавив, что домашние задания в этот период учащимся задаваться не будут.

"Сейчас администрации районов республики проводят мониторинг необходимости продолжения работы дежурных групп в детских садах в период нерабочих дней. Если будет необходимость в таких группах, то работа будет осуществляться", - добавили в пресс-службе министерства образования и науки Бурятии.

Ранее глава Бурятии объявил о продлении в республике режима самоизоляции до 11 мая. Послабления сделаны для пожилых граждан старше 65 лет - с 1 мая им можно ездить на дачи, но на личном транспорте и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также с 1 мая в регионе возобновят работу строительные магазины, магазины садового инвентаря и парикмахерские.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБурятияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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