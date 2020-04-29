{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Песков: дополнительные полномочия губернаторов отзовут, когда уйдет угроза пандемии

Представитель Кремля указал, что есть регионы, которые в меньшей степени сталкиваются с угрозой распространения коронавируса, а есть более подверженные эпидемиологической опасности

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что дополнительные полномочия, которыми главы регионов указом главы государства были наделены в связи с пандемией коронавируса, будут отозваны после того, как угроза заражения пройдет.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В этой части они просто не будут нужны дальше, когда уйдет угроза пандемии, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли в будущем урезаны дополнительные полномочия губернаторского корпуса. - Они же расширены как раз с учетом тех угроз пандемии, которые стоят перед каждым конкретным регионом, и также исходя из того, что эпидемиологическая обстановка в разных регионах может быть иногда диаметрально противоположной". Представитель Кремля указал на то, что есть регионы, которые в меньшей степени сталкиваются с угрозой инфицирования коронавирусом, а есть более подверженные эпидемиологической опасности.

Отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле тем, как регионы используют дополнительные полномочия, Песков подчеркнул, что "все работают в авральном режиме, который соответствует беспрецедентности этой ситуацией с пандемией". Он также напомнил о том, что президент, выступая во вторник с очередным обращением к россиянам, сохранил за главами субъектов дополнительные полномочия до 12 мая, призвал губернаторов оставаться на рабочих местах и разрабатывать план поэтапного выхода из режима самоизоляции с учетом текущей динамики. "Сейчас мы видим, что динамика такова, что более интенсивный рост количества инфицированных наблюдаются именно в регионах России, а не в Москве", - констатировал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не может быть ситуации, чтобы кто-то из губернаторов не справился с возложенной на него задачей. "Не может быть другого варианта, все должны справляться. Вы видите, что идет ежедневная работа. Все находятся в полной координации", - сказал он, отвечая на вопрос, последуют ли кадровые решения в зависимости от того, как местные руководители справятся с организацией работы по противодействию распространению коронавируса. Песков затруднился сказать, будут ли даваться публичные оценки действиям губернаторов. "Я не могу вам точно сказать, если президент посчитает это необходимым", - заключил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Ожидавшийся 1 мая вывозной рейс из Вьетнама во Владивосток не состоится
Списков потенциальных пассажиров на рейс сформировано не было, сообщили в генконсульстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС