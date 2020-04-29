Песков: дополнительные полномочия губернаторов отзовут, когда уйдет угроза пандемии

"В этой части они просто не будут нужны дальше, когда уйдет угроза пандемии, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли в будущем урезаны дополнительные полномочия губернаторского корпуса. - Они же расширены как раз с учетом тех угроз пандемии, которые стоят перед каждым конкретным регионом, и также исходя из того, что эпидемиологическая обстановка в разных регионах может быть иногда диаметрально противоположной". Представитель Кремля указал на то, что есть регионы, которые в меньшей степени сталкиваются с угрозой инфицирования коронавирусом, а есть более подверженные эпидемиологической опасности.

Отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле тем, как регионы используют дополнительные полномочия, Песков подчеркнул, что "все работают в авральном режиме, который соответствует беспрецедентности этой ситуацией с пандемией". Он также напомнил о том, что президент, выступая во вторник с очередным обращением к россиянам, сохранил за главами субъектов дополнительные полномочия до 12 мая, призвал губернаторов оставаться на рабочих местах и разрабатывать план поэтапного выхода из режима самоизоляции с учетом текущей динамики. "Сейчас мы видим, что динамика такова, что более интенсивный рост количества инфицированных наблюдаются именно в регионах России, а не в Москве", - констатировал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не может быть ситуации, чтобы кто-то из губернаторов не справился с возложенной на него задачей. "Не может быть другого варианта, все должны справляться. Вы видите, что идет ежедневная работа. Все находятся в полной координации", - сказал он, отвечая на вопрос, последуют ли кадровые решения в зависимости от того, как местные руководители справятся с организацией работы по противодействию распространению коронавируса. Песков затруднился сказать, будут ли даваться публичные оценки действиям губернаторов. "Я не могу вам точно сказать, если президент посчитает это необходимым", - заключил он.