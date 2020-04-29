В Мурманскую область поступило 4 тыс. тестов на коронавирус

МУРМАНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Партию из 4 тыс. тестов на коронавирус доставили в больницы Мурманской области в рамках сотрудничества правительства региона и компании "Новатэк", ожидается поставка еще 10 тыс. тестов. Об этом сообщает в среду оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Компания "Новатэк" в рамках сотрудничества с правительством Мурманской области поставила расходники для тестирования на CОVID-19: 2000 тестов получила МОКБ им. Баяндина, столько же направлено в Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи. Очередная поставка запланирована в начале следующей недели - в пути находится еще 10 тыс. тестов", - сказано в сообщении.

Компания "Новатэк" силами 20 подрядных организаций возводит в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где работает около 11 тыс. человек. На стройплощадке одного из подрядчиков, компании "Велесстрой", где занято около 4,6 тыс. рабочих, был выявлен очаг коронавируса. Территория находится под карантином, проводится массовое тестирование людей, под Белокаменкой с помощью МЧС России развернут мобильный госпиталь.

В оперативном штабе уточнили, что компания "Новатэк" взяла на себя также приобретение и поставку лабораторного оборудования для тестирования: две линии ПЦР-исследований получит Мурманская областная больница им. П. А. Баяндина, еще одну - Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи. Кроме того, две аналогичные линии по запросу Роспотребнадзора будут переданы Центру гигиены и эпидемиологии в Мурманской области.

По данным оперативного штаба, в Мурманской области выполнено более 30 тыс. тестов на коронавирус, мощность тестирования превысила тысячный порог - в сутки выполняется более 1200 исследований на выявление CОVID-19.

На вечер вторника в Мурманской области выявлено 70 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1126, из них 922 на стройплощадке в Белокаменке, 204 - на остальной территории Мурманской области, 98 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1024 человека находятся на лечении, четыре человека умерли.