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Пандемия коронавируса нового типа
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Тест на нейтрализующие коронавирус антитела может появиться в России к концу недели

Вакцину передали для проверки в Росздравнадзор

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Тест-система, определяющая нейтрализующие коронавирус антитела, в том числе в плазме крови, передана для проверки в Росздравнадзор и может быть зарегистрирована уже в пятницу. Об этом ТАСС в среду сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Сегодня-завтра идут ее испытания, документация уже прошла экспертизу, а сейчас техническое испытание системы. Если все будет в порядке, насколько я знаю, в пятницу речь пойдет, наверное, это будет сделано, она будет зарегистрирована [Росздравнадзором]", - сообщил он.

В Росздранадзор для проверки качества и соответствия заявленному действию тест-система была передана еще 24 апреля. "В настоящее время тест-система проходит испытания во Всероссийском научно-исследовательском и испытательном институте медицинской техники Росздравнадзора", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора. Как пояснил Гинцбург, данная тест-система предназначена для определения антител, непосредственно нейтрализующих новый коронавирус. В частности, это поможет лучше подбирать плазму крови переболевшего человека для использования при терапии заразившихся.

"Другие тест-системы, которые сейчас представлены, выявляют все антитела, которые соответственно взаимодействуют с вирусом. Но взаимодействие еще не есть нейтрализация. Большинство антител во взаимодействии с вирусом ничего плохого ему не делают, даже есть такие антитела, которые при взаимодействии с вирусом могут способствовать его проникновению внутрь наших клеток", - пояснил эксперт.

"Мы выявляем только наличие тех антител, которые непосредственно вирус нейтрализуют, не дают ему проникнуть в клетки. <...> Если эти антитела есть плазме, значит эта плазма при переливании больному человеку будет полезна. Эти антитела при взаимодействии с вирусом, которые есть у больного человека, будут нейтрализовать его", - заключил Гинцбург.

В начале апреля в Москве были проведены первые процедуры переливания больным с коронавирусной инфекцией плазмы крови доноров, выздоровевших после заражения коронавирусом. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции - один из наиболее эффективных методов лечения в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом, в том числе в США, Германии, Китае и других странах.

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