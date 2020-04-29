В Абхазии карантин в связи с коронавирусом продлили до 15 мая

СУХУМ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Абхазии решили продлить ограничения, введенные в апреле в целях недопущения распространения коронавируса, до середины мая. Об этом сообщил журналистам и.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия по итогам заседания координационного штаба по борьбе с коронавирусом.

"На сегодняшнем совещании штаба принято решение продлить карантин до 15 мая, поскольку в соседних государствах [Грузии и России] эпидемическая ситуация неблагоприятная, пик заболеваемости еще не достигнут. До 15 мая по-прежнему будут закрыты границы с Грузией и Россией, продлены каникулы в образовательных учреждениях, запрещены массовые мероприятия", - сказал он.