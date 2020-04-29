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Пандемия коронавируса нового типа

Круглый стол "Распознать и победить COVID-19". Видеотрансляция завершена

В мероприятии участвовали министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович

Круглый стол "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения" прошел в объединенном эфире ТАСС и "России-24". В мероприятии участвовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Также в числе спикеров - представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российского общества рентгенологов и радиологов Валентин Синицын, профессор факультета медицины и здравоохранения Университета Сиднея Патрик Бреннан, профессор кафедры хирургических и медицинских наук и трансляционной медицины Университета Сапиенца в Риме Андреа Лаги, глава департамента радиологии Университетской клиники Брюсселя Йохан Де Мей, президент Европейского общества медицины интенсивной терапии (ESICM) Маурицио Чеккони и президент, главный исполнительный директор GE Healthcare в России и СНГ Нина Канделаки, вице-президент РАН Владимир Чехонин.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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