Круглый стол "Распознать и победить COVID-19". Видеотрансляция завершена

Круглый стол "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения" прошел в объединенном эфире ТАСС и "России-24". В мероприятии участвовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Также в числе спикеров - представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российского общества рентгенологов и радиологов Валентин Синицын, профессор факультета медицины и здравоохранения Университета Сиднея Патрик Бреннан, профессор кафедры хирургических и медицинских наук и трансляционной медицины Университета Сапиенца в Риме Андреа Лаги, глава департамента радиологии Университетской клиники Брюсселя Йохан Де Мей, президент Европейского общества медицины интенсивной терапии (ESICM) Маурицио Чеккони и президент, главный исполнительный директор GE Healthcare в России и СНГ Нина Канделаки, вице-президент РАН Владимир Чехонин.