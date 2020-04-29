В Петербурге впервые с 2017 года присвоят звания почетных граждан города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга впервые за последние три года присвоит звания почетных граждан города. В этом году в городской парламент внесли на рассмотрение четыре кандидатуры, сообщили в среду в пресс-службе заксобрания.

Почетное звание присваивается с 1993 года, но при этом не ежегодно. Согласно действующему законодательству, оно должно присваиваться не реже одного раза в пять лет. При этом городские парламентарии вправе как избрать одного или сразу двух почетных граждан, так и не избирать их вовсе. Так, в 2018 и в 2019 годах эти звания не присваивались.

"Сейчас в законодательное собрание внесены четыре кандидатуры. Это [начальник Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен] Гарюгин Владимир Александрович, [певица, народная артистка СССР] Эдита Станиславовна Пьеха, [поэт, народный артист России] Илья Рахмиэлевич Резник и [генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России] Евгений Владимирович Шляхто. Вот из этих четырех кандидатур мы будем выбирать почетных граждан. Законодательное собрание может выбирать почетных граждан в количестве не более двух человек. Поэтому в этом году в день крайнего заседания, предшествующего Дню города, мы обязательно изберем почетных граждан Санкт-Петербурга 2020 года", - привели в пресс-службе заксобрания комментарий спикера Вячеслава Макарова.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, оно присваивается гражданам РФ и других государств, "внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества". Согласно региональному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором. Церемония чествования традиционно проходит в День города, 27 мая, в Ротонде Законодательного собрания.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. Среди почетных граждан города есть академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин, космонавт Сергей Крикалев и дирижер Валерий Гергиев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На сегодняшний день это звание носят 43 человека.