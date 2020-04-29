В Минздраве заявили, что лечить COVID-19 при бессимптомном течении не нужно

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Терапия не требуется людям, у которых новая коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, следует из пояснений Минздрава РФ, опубликованных в среду на сайте стопкоронавирус.рф.

"Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.