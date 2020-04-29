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Пандемия коронавируса нового типа

Возобновить богослужения с участием прихожан в Псковской области могут с 6 мая

Глава региона Михаил Ведерников уточнил, что это произойдет при благополучной эпидемиологической обстановке

ПСКОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Возобновить проведение богослужений с участием прихожан на прихрамовых территориях в Псковской области планируется с 6 мая при благополучной эпидемиологической обстановке, сообщил в среду губернатор региона Михаил Ведерников на заседании регионального оргкомитета "Победа".

"Очень надеюсь на то, что третий инкубационный период в течение майских праздников пройдет благополучно, у нас не будет новых очагов заражения коронавирусом, не будет расти количество заболевших по экспоненте. Если это все пойдет благополучно, мы с [митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым)] планируем разрешить участие прихожан в службах на прихрамовых территориях с соблюдением всех мер безопасности, ограничительных мер уже с 6 мая. Это будет день памяти Святого Георгия Победоносца. Считаю, что это очень символично", - сказал Ведерников.

В конце марта митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) издал указ о закрытии из-за угрозы распространения коронавируса всех храмов, расположенных на территории Псковской области, а также об организации онлайн-трансляций богослужений. Позже власти региона до 15 мая запретили гражданам посещать кладбища и религиозные организации.

Всего в регионе зафиксировано четыре очага заражения: три в лечебных учреждениях и один на стройплощадке в Новосокольниках, где рабочие из Киргизии возводят инфекционное отделение. По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, зарегистрировано 149 случаев заражения и 11 летальных исходов, выздоровело 15 пациентов.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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