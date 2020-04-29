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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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В МИД РФ заявили, что США используют российских детей для создания пула в свою поддержку

Директор Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Михаил Петраков сообщил, что дипломаты личными средствами помогали российским школьникам вернуться из США

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. США негласно продолжили реализацию прерванных программ по вывозу в образовательных целях российских детей, преследуя в том числе цель формирования в России пула своих сторонников. Об этом заявил в среду директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Михаил Петраков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

По его словам, вопрос о возвращении десятков российских детей, негласно вывезенных американскими партнерами для обучения в США и застрявших там из-за разразившейся пандемии коронавируса, затрагивает как "безопасность российских граждан за рубежом, так и сферу двусторонних отношений". "Судя по телеграммам посольства [РФ в Вашингтоне], после прекращения курируемой Госдепартаментом программы школьных обменов FLEX американцы тем не менее через свои фонды продолжили работу в РФ в обход официальных властей, каким-то образом договариваясь на местах, вывозя к себе российских детей и расселяя их там по семьям".

"Когда данный вопрос был поставлен перед Госдепартаментом, то особой кооперабельности мы не увидели, - продолжил дипломат. - Были отговорки типа "мы ничего не знаем", "это частные фонды, но на самом деле все нормально". Однако по косвенным признакам Госдеп в курсе. И в том, что они вывозят детей, я вижу попытку наших американских партнеров создать пул людей, которым они могли бы воспользоваться".

Глава ДСКЦ обратил внимание также на то, что данная ситуация нуждается в серьезной внутрироссийской проработке. "Ведь каким-то образом были осуществлены эти договоренности, и дети были вывезены, - добавил он. - Это еще и вопрос гарантий [с американской стороны], потому что в некоторых случаях возникала ситуация, когда приемные семьи начинали буквально выдавливать детей, потеряв работу и источники доходов".

Сотрудники диппредставительств РФ в США выделили деньги из личных средств, чтобы помочь российским школьникам вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, заявил Петраков.

По его словам, во многих случаях российские дипломаты оказывали помощь соотечественникам на свои собственные деньги. Так произошло и с застрявшими в США российскими школьниками, 19 из которых удалось вывезти сегодня в РФ бортом из Нью-Йорка. "У многих из них не было средств для того, чтобы добраться до Нью-Йорка, а их вывозили из 15 штатов. Что в этой ситуации делать посольству? Дипломат вынимает деньги и платит", - рассказал Петраков.

Директор ДСКЦ отметил, что в США возникла достаточно острая ситуация в связи с масштабами распространения инфекции, поэтому более 2 тыс. граждан РФ захотели вернуться домой. "И со всем этим пришлось столкнуться посольству [РФ в США], потому что в ряде случаев пришлось расселять российских граждан, у которых не оказалось средств для проживания в гостиницах", - пояснил он.

Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву примерно в 19:36 по местному времени (02:36 мск). По данным посольства РФ в США, на борту самолета Boeing 777-300 находятся 257 пассажиров. Как сообщил президент организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом домой возвращаются 19 российских школьников.

Future Leaders Exchange (FLEX) - программа обмена, осуществляемая Государственным департаментом США, представляющая старшеклассникам (в возрасте 15-17 лет) из стран бывшего Советского Союза возможность бесплатно провести год в США, живя в американской семье и посещая американскую школу. Программа полностью финансируется правительством США, включая проезд, стипендию на карманные расходы и медицинскую страховку. С момента создания программы в ней приняли участие более 23 тысяч старшеклассников из 12 стран, в том числе 8 тысяч россиян. С октября 2014 года, согласно решению правительства России, участие российских школьников в программе FLEX отменено.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 58,3 тыс. человек, из которых 17,7 тыс. приходится на город Нью-Йорк.

Теги
СШАРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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