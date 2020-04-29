Глава СПЧ поднимет вопрос "цифрового контроля" после окончания пандемии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев намерен по завершении пандемии коронавируса вернуться к серьезному обсуждению мер "цифрового контроля" за гражданами.

"Как только закончится эпидемия или пойдет на спад, я буду эту тему активно поднимать. Это тема цифрового контроля, которой некоторые технократы и некоторые чиновники очень гордятся: как здорово, что все теперь под контролем. Но здесь возникает вопрос, а насколько это согласуется с конституцией и с законами, которые у нас приняты. В частности, со статьями о тайне переписки, о тайне разговоров", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в среду.

Фадеев выразил сомнение в том, что накопленную за период действия ограничительных мер информацию о гражданах реально впоследствии уничтожить. "Нам говорят: мы всю информацию, которая накопится о гражданах за время эпидемии, сотрем, уничтожим. Информацию с телевизионных камер, их десятки, сотни тысяч. А у меня вопрос: эта информация сотрется в больших дата-центрах, которые стоят в американских пустынях?" - добавил он.

По мнению Фадеева, в этом вопросе нужно "выстраивать красную линию", что можно, а что идет вразрез с российской конституцией. "Здесь часто приводят в пример Китай с его социальным рейтингом. Вот лично мне социальный рейтинг китайский не нравится, я не хочу зависеть от каких-то там алгоритмов и процедур, которые кто-то за меня придумал", - заключил глава СПЧ.