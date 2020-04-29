Власти Мордовии разрешили гражданам выезжать на дачи и возобновить работу салонов красоты

ТАСС, 29 апреля. Власти Мордовии разрешили жителям республики с 30 апреля выезжать на садовые участки и дачи при условии соблюдения самоизоляции по прибытии на место. Также разрешена работа салонов красоты и парикмахерских, сообщается в среду в официальном Telegram-канале "Коронавирус. Оперштаб Мордовии".

"С 30 апреля гражданам, в том числе старше 65 лет, разрешено выезжать на садовый земельный участок, в садовый дом, индивидуальный жилой дом с соблюдением режима самоизоляции по месту нахождения (не посещать магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью). Разрешена деятельность салонов красоты и парикмахерских с обязательным соблюдением санитарно-эпидемических норм", - говорится в сообщении.

Жителям, выезжающим в районы, рекомендовали запастись продуктами и товарами первой необходимости, чтобы не ходить в магазины и свести к минимуму передвижения по сельским населенным пунктам. Также в обязательном порядке жители должны носить маски в магазинах, общественном транспорте и такси.

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 67 случаев коронавируса, общее число достигло 659. Накануне власти сообщили о смерти пациента с коронавирусом, это третий случай в регионе.