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Пандемия коронавируса нового типа

ЕАО получила 62 млн рублей федеральных средств на оборудование для больных с коронавирусом

Региону также выделили 30 млн рублей федеральных средств на выплаты медикам
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) получили 63 млн рублей из федерального бюджета на закупку оборудования для стационаров, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, около 30 млн рублей федеральных средств направят на выплаты медикам. Об этом сообщил в среду оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом на поддержку регионального здравоохранения из федерального бюджета было выделено более 50 млрд рублей.

"В ЕАО поступило федеральное финансирование в размере 63,2 миллиона рублей для оказания помощи заболевшим с коронавирусной инфекцией. В настоящее время формируются заявки на оснащение оборудованием инфекционных госпиталей. На стимулирующие выплаты медицинским работникам из федерального бюджета получено 29,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

На неделе в Облученской центральной районной больнице был открыт стационар для больных с коронавирусом. Учреждение продолжают оснащать аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - два стационарных устройства приобретены за счет областного бюджета, еще 30 транспортных ИВЛ в случае необходимости переместят туда со станции скорой медицинской помощи в Биробиджане. 30 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для учреждений здравоохранения области выделено в качестве пожертвования от Фонда информационной поддержки Дальнего Востока.

Отмечается, что из Дальневосточного государственного медицинского университета (Хабаровский край) в область прибыли четыре ординатора и два студента старших курсов, 30 апреля приедут еще четыре ординатора. Медики будут работать в инфекционном стационаре в качестве врачей-стажеров.

В ЕАО введен режим самоизоляции, зарегистрировано 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХабаровский крайЕврейская автономная областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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