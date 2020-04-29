Фотовыставка "Парад Победы" открылась в Гуанчжоу

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка "Парад Победы", подготовленная по материалам ТАСС и посольства РФ в Пекине, открылась в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщил ТАСС консул генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу Александр Капишников, экспозиция стала частью торжественного мероприятия, организованного генконсульством для представителей китайских органов власти и приуроченного к празднованию 75-летия Победы.

Среди приглашенных гостей на мероприятии присутствовали представители канцелярий иностранных дел провинции Гуандун и города Гуанчжоу (административный центр провинции), управления коммерции провинции Гуандун, управления культуры и туризма. Возглавил делегацию с китайской стороны директор канцелярии иностранных дел провинции Гуандун Чэнь Цюянь.

"В рамках мероприятия гости ознакомились с фотовыставкой, посвященной подвигу ленинградцев в период блокады города. Архивные материалы, собранные под общим названием "Я говорю с тобой из Ленинграда", предоставлены Российским культурным центром в Пекине, Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, а также Архивным комитетом Санкт-Петербурга", - сказал Капишников. "Китайские гости также имели возможность осмотреть фотогалерею "Парад Победы", подготовленную по материалам информационного агентства ТАСС и посольства России в Пекине", - добавил он.

По словам консула, в ходе встречи упоминалось о том, что "2020 год объявлен в России Годом памяти и славы". "В течение всего этого периода, а не только 9 мая, запланированы многочисленные мероприятия как в нашей стране, так и за рубежом", - указал Капишников. Он также отметил, что генконсульство РФ в Гуанчжоу продолжит серию памятных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы.

"Важность наступившего юбилейного года невозможно переоценить, память о Великой Победе продолжит оставаться духовным стержнем, объединяющим представителей разных поколений нашего общества", - резюмировал он.