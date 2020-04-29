{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Фотовыставка "Парад Победы" открылась в Гуанчжоу

Генконсульство России в Гуанчжоу продолжит серию памятных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка "Парад Победы", подготовленная по материалам ТАСС и посольства РФ в Пекине, открылась в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщил ТАСС консул генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу Александр Капишников, экспозиция стала частью торжественного мероприятия, организованного генконсульством для представителей китайских органов власти и приуроченного к празднованию 75-летия Победы.

Среди приглашенных гостей на мероприятии присутствовали представители канцелярий иностранных дел провинции Гуандун и города Гуанчжоу (административный центр провинции), управления коммерции провинции Гуандун, управления культуры и туризма. Возглавил делегацию с китайской стороны директор канцелярии иностранных дел провинции Гуандун Чэнь Цюянь.

"В рамках мероприятия гости ознакомились с фотовыставкой, посвященной подвигу ленинградцев в период блокады города. Архивные материалы, собранные под общим названием "Я говорю с тобой из Ленинграда", предоставлены Российским культурным центром в Пекине, Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, а также Архивным комитетом Санкт-Петербурга", - сказал Капишников. "Китайские гости также имели возможность осмотреть фотогалерею "Парад Победы", подготовленную по материалам информационного агентства ТАСС и посольства России в Пекине", - добавил он.

По словам консула, в ходе встречи упоминалось о том, что "2020 год объявлен в России Годом памяти и славы". "В течение всего этого периода, а не только 9 мая, запланированы многочисленные мероприятия как в нашей стране, так и за рубежом", - указал Капишников. Он также отметил, что генконсульство РФ в Гуанчжоу продолжит серию памятных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы.

"Важность наступившего юбилейного года невозможно переоценить, память о Великой Победе продолжит оставаться духовным стержнем, объединяющим представителей разных поколений нашего общества", - резюмировал он.

Теги
РоссияКитай75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Костромской и Свердловской областях изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Оборудованию около 20 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС