Карелия вернула 824,5 млн рублей в региональный бюджет на строительство школ и детсадов

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 апреля. /ТАСС/. Бюджет Карелии, предназначенный на реализацию программ национальных проектов, в 2020 году увеличился на 824,5 млн рублей за счет возврата федеральных средств, неиспользованных в 2019 году. Сумма, предназначенная в казне региона на выполнение обязательств, составит 11,1 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе министерства финансов республики.

"В соответствии с решением Правительства РФ неиспользованные в 2019 году средства федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов возвращены в бюджеты субъектов для использования в 2020 году. В 2020 году итоговый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на реализацию девяти национальных проектов, составляет 11 141, 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деньги направят на продолжение строительства школ, детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске по национальным проектам "Образование" и "Демография". По информации Министерства образования Карелии, в 2020 году в Петрозаводске должны открыть три детских сада в общей сложности на 600 мест. Кроме того, идет строительство школы на 1350 мест также в столице Карелии. Новое образовательное учреждение сможет принять первых учеников в 2021/2022 учебном году, что позволит избавить две существующих школы в жилом районе города от второй смены.

Новый ФОК в Медвежьегорске должен был открыться в 2019 году, однако из-за недобросовестного подрядчика сроки были сорваны, стройку продлили на 2020 год. Новый спортивный объект площадью 1,5 тыс. кв. м даст возможность проводить тренировки по спортивной гимнастике, баскетболу, волейболу, мини-футболу.