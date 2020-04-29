В больнице Тулы умер подросток с подозрением на заражение коронавирусом

ТАСС, 29 апреля. Семнадцатилетний подросток, поступивший в детский инфекционный госпиталь в Туле с двусторонней пневмонией и подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, умер в больнице. Окончательный диагноз установят после получения результатов исследования, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"В больнице скончался 17-летний житель Тулы. Он поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии, с подозрением на COVID-19 и двусторонней тотальной пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, пациент умер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тактика лечения подростка была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Окончательный диагноз установят после получения результатов исследований.

К 29 апреля в Тульской области выявили 873 случая заражения коронавирусом, 90 человек - за последние сутки. Всего в регионе умерли шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, 79 жителей выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.