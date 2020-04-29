{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В больнице Тулы умер подросток с подозрением на заражение коронавирусом

Он поступил в детский инфекционный госпиталь города в тяжелом состоянии и с двусторонней пневмонией

ТАСС, 29 апреля. Семнадцатилетний подросток, поступивший в детский инфекционный госпиталь в Туле с двусторонней пневмонией и подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, умер в больнице. Окончательный диагноз установят после получения результатов исследования, сообщается в среду на сайте правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В больнице скончался 17-летний житель Тулы. Он поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии, с подозрением на COVID-19 и двусторонней тотальной пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, пациент умер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тактика лечения подростка была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Окончательный диагноз установят после получения результатов исследований.

К 29 апреля в Тульской области выявили 873 случая заражения коронавирусом, 90 человек - за последние сутки. Всего в регионе умерли шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, 79 жителей выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТульская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Костромской и Свердловской областях изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Оборудованию около 20 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС