Действие рабочих пропусков в Москве продлили до 4 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы продлили действие всех рабочих цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте до 4 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду на своем сайте.

"Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая", - написал градоначальник.

"Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день до 4 мая", - добавил мэр.

Кроме того, собственники транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности в Москве с 11 мая за отсутствие пропуска на машину, кто бы ни находился за рулем во время поездки. "Передвижение по территории города Москвы с использованием физическими лицами, юридическими лицами транспортных средств, не включенных в реестр, указанный в пункте 13.5 настоящего порядка, не допускается. К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств", - сообщается в указе.

На сайте столичной мэрии сообщается, что собственники транспортных средств с иностранными номерами, которые захотят оформить цифровой пропуск для передвижения по Москве или продлить его использование до 11 мая, должны сообщить дополнительную персональную информацию о себе на портале mos.ru в срок с 1 по 4 мая. "Изменения коснулись и владельцев автомобилей с иностранными номерами. Так, физическому лицу для передвижения по городу нужно будет сообщить фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, адрес регистрации на территории России, контактный номер телефона (принадлежащий оператору связи, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации) и адрес электронной почты", - сообщается на сайте. Уточняется, что владельцы автотранспорта должны предоставить эту информацию в срок с 1 по 4 мая на официальном сайте мэра Москвы.

Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок в Москве остается прежним. "Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно", - написал мэр.

В новость были внесены изменения (14:30 время мск) — добавлена информация по тексту.