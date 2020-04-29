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Дело в отношении Олега Тинькова

Суд Лондона назначил на 13 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США

Олег Тиньков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Олег Тиньков
© Донат Сорокин/ТАСС

ЛОНДОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля. Об этом корр. ТАСС сообщили в среду в суде.

"Рассмотрение дела запрашиваемого вами лица запланировано в следующий раз на 13 июля 2020 года в зале номер три", - отметил источник. При этом собеседник агентства пояснил, что это будут лишь предварительные слушания. "Это не будет полноценное слушание, это будет досудебная подготовка дела к слушанию", - сказал он.

Бизнесмен будет обязан оставаться в Лондоне все это время без возможности покинуть город. "Условия освобождения под залог сохраняются", - сообщил представитель суда.

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СШАРоссияДело в отношении Олега Тинькова
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