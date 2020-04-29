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Опрос: две трети россиян пытались удалить информацию о себе из интернета

Каждый пятый россиянин находил в сети неприятную информацию о себе или своих близких, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Почти две трети россиян пытались когда-либо удалять информацию о себе с сайтов или из социальных сетей. Об этом говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Согласно опросу более 1 тыс. пользователей, проведенному компанией в 2020 году совместно с сервисом Toluna, "64% россиян отметили, что пытались удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей". Из тех же, кто не пытался, почти половина (41%) не делали этого только потому, что не знали, как, отмечается в исследовании. При этом каждый пятый (18%) находил в сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочел не видеть в открытом доступе.

Что касается основных причин, по которым пользователи предпринимают попытки скрыть свои действия в браузере, то 49% респондентов отметили, что делают это для защиты от злоумышленников, 35% - для защиты от сбора данных сайтами, а 34% оберегают свою приватность от людей, у которых также есть доступ к их устройству.

"Чем больше информации можно найти о человеке в интернете, тем выше для него риск столкнуться с различными угрозами, например мошенничеством или кражей цифровой личности. Чтобы этого не произошло, следует давать себе отчет, с кем вы делитесь личными данными и зачем, а также понимать, как они могут быть использованы против вас. Но если вы все же обнаружили где-то свои личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте - если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить", - рассказал старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов, чьи слова приводятся в сообщении.

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