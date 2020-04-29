В Костромской и Свердловской областях изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции во время обысков обнаружили и изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность группы, которую подозревают в сбыте незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких. "Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью свыше 200 млн рублей. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказала она, уточнив, что подозреваемые пытались продать оборудование, произведенное в 1999-2000 годах.

Она также отметила, что сбывали аппараты ИВЛ на территории города Гжель Раменского района Московской области. Из-за этого возбудили уголовное дело о мошенничестве. "Задержаны семеро подозреваемых. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пятеро их предполагаемых сообщников находятся под домашним арестом", - заключила Волк.

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