{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Костромской и Свердловской областях изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Оборудованию около 20 лет

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции во время обысков обнаружили и изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На эту тему

По ее словам, сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность группы, которую подозревают в сбыте незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких. "Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью свыше 200 млн рублей. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказала она, уточнив, что подозреваемые пытались продать оборудование, произведенное в 1999-2000 годах.

Она также отметила, что сбывали аппараты ИВЛ на территории города Гжель Раменского района Московской области. Из-за этого возбудили уголовное дело о мошенничестве. "Задержаны семеро подозреваемых. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пятеро их предполагаемых сообщников находятся под домашним арестом", - заключила Волк.

В новость внесены изменения (14:36 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКостромская областьСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Ожидавшийся 1 мая вывозной рейс из Вьетнама во Владивосток не состоится
Списков потенциальных пассажиров на рейс сформировано не было, сообщили в генконсульстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС