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75-летие Победы

В Вологодской области в День Победы устроят концерты под окнами ветеранов

В регионе также пройдет Минута молчания в память о погибших, а сразу после нее начнется акция "Бессмертный полк онлайн"

ВОЛОГДА, 29 апреля. /ТАСС/. Агитбригады во всех муниципалитетах Вологодской области 9 мая поздравят ветеранов с Днем Победы концертами и сценическими номерами под окнами их домов, сообщил в среду губернатор области Олег Кувшинников на заседании регионального оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы, которое транслировалось онлайн.

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"Несмотря на ограничения, 9 Мая нас ждет разнообразная программа: в этот день президент нашей страны поздравит ветеранов с экранов телевизоров, ожидаем его выступление примерно в 10 часов утра. Также в течение дня агитбригады во всех муниципальных образованиях и городах под окнами ветеранов будут поздравлять их песнями и сценическими номерами", - сказал Кувшинников.

В 19:00 9 Мая традиционно состоится Минута молчания в память о погибших в войне, а сразу после нее стартует акция "Бессмертный полк онлайн". "Все жители могут выйти на балконы с портретами своих дедов и вместе спеть песню "День Победы" и другие песни военных лет. Эту акцию поддержали и на федеральном уровне, теперь она пройдет во всех регионах страны, а запустили ее наши вологодские ветераны, "дети войны", - сказал губернатор.

Кроме того, подготовлен большой телемарафон - весь день по региональным телеканалам будут показаны интересные сюжеты, рассказы героев, свежие новости и фильмы о войне, добавил он. Глава региона подчеркнул, что проводить в период ограничений массовые мероприятия и подвергать ветеранов опасности власти не имеют "ни морального, ни юридического права".

Выплаты и поздравления

"Но никто не должен остаться без внимания, поэтому предлагаю расставить акценты на акциях, призванных поддержать наших ветеранов. Это облагораживание территорий у их домов силами волонтеров и местных жителей. Это акция "Письмо Победы" - письменные поздравления школьников разлетятся по всем ветеранам. Это привычные телефонные звонки с поздравлениями каждому ветерану, им, поверьте, это будет очень приятно", - сказал губернатор.

Как отметил Кувшинников, в апреле ветеранам через родственников передавали юбилейные медали, выпущенные к 75-летию Победы, и сувениры. Более 10 тыс. ветеранов в области получили единовременные выплаты из федерального бюджета в 75 тыс. рублей, труженики тыла - по 50 тыс. рублей. Всем ветеранам из областного бюджета предоставили выплаты в 75 тыс. рублей на улучшение жилищных условий.

"Возвращенные имена"

"Мы, наверное, единственный регион, который в год 75-летия Победы реализовал проект "Возвращенные имена". Сформирован реестр по призыву, месту рождения и местам захоронения всех бойцов, которые захоронены на вологодской земле. Очень большую роль играют в этом наши поисковые объединения. Они не только выезжают на места, ведут поиски, но и проводят большую работу в архивах, с документами", - сказал Кувшинников.

К концу июня будет полностью завершена работа по установке мемориальных знаков единого образца, рекомендованных Минобороны РФ, на каждое воинское захоронение, их 90 в области.

Вклад в Победу

Вологодская область в годы Великой Отечественной войны внесла особый вклад в дело Великой Победы, являлась тыловым регионом, стала главным госпитальным центром: здесь было 116 госпиталей, через них прошло 650 тыс. больных и раненых. Действовал крупнейший в Красной армии распределительный эвакуационный пункт - РЭП-95.

В районе села Ошта с 1941 по 1944 год велись боевые действия, красноармейцы сдерживали наступление финских войск. А после, вплоть до 1947 года, проводились работы по разминированию данной территории. Во время войны на территории Вологодской области умерло от болезней и ран более 15 тыс. солдат Красной армии, все из разных регионов страны. Многие до сих пор числятся на родине без вести пропавшими, поэтому в области в год 75-летия Победы создан перечень с точным указанием мест захоронений и фото.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаВологодская область75-летие Победы
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