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Белая медведица погибла в зоопарке Ижевска

На нее напал другой медведь из зоопарка, с которым она должна была создать пару

КРАСНОЯРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Белая медведица Аврора, доставленная из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" в зоопарк Ижевска, погибла во время конфликта с самцом Балу. Об этом на своей странице в Facebook написал директор "Роевого ручья" Андрей Горбань.

В начале марта Аврору привезли в ижевский зоопарк для создания пары с Балу. В свое время оба медведя попали в зоопарки из дикой природы. Балу медвежонком нашли на Новой земле в 2014 году, медведица прожила в "Роевом ручье" около 10 лет.

"Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. В момент садки что-то пошло не так, Аврора показала характер, и Балу взбесился. Рядом были сотрудники, но ни водой, ни усыпляющими выстрелами остановить его не смогли", - написал Горбань.

Горбань пояснил ТАСС, что Аврора и ее будущие медвежата должны были вернуться в Красноярск. По его словам, специалисты в недоумении из-за вспышки агрессии у самца, ранее уже общавшегося с самками.

"Разбирательство ведется, компенсации предусмотрены договором, но это совершенно не главное. Белые медведи - это уникальные животные и гибель каждого - большая трагедия. Мы будем думать вместе с коллегами, как исправить этот ущерб", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснили журналистам в пресс-службе ижевского зоопарка, такие ситуации в мире животных бывают, однако причина конфликта пока не известна. "Уже несколько недель после соединения они прекрасно ладили друг с другом, вместе играли, купались, нежились под весенним солнцем. Сотрудниками зоопарка были предприняты все возможные усилия, чтобы разрешить непредвиденную, внезапно возникшую конфликтную ситуацию. Но, к сожалению, все усилия оказались тщетными", - сообщили в зоопарке.

В новость внесены изменения (15:25 мск) - добавлены подробности.

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