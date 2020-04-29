Эксперт: плановая вакцинация безопасна для людей с коронавирусом, не имеющих симптомов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Проведение плановой вакцинации для людей, которые заразились коронавирусом, но не имеют симптомов, не опасно для их здоровья. Такое мнение высказала в среду главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Галина Чугунова.

С 24 апреля в Петербурге сняли запрет на проведение плановой вакцинации детей и вакцинации по эпидемическим показаниям. Она была приостановлена из-за пандемии.

"Вакцинация - это защита, и я думаю, что никаких не должно быть других последствий, если бы это была и другая инфекция. Инфекций много, предусмотреть и заранее угадать, болен человек какой-то другой инфекцией, вдруг это корь в инкубации, мы не можем. И прививки делаются согласно действующим нормативным документам", - рассказала Чугунова на пресс-конференции ТАСС.

Она отметила, что в соответствии с санитарными правилами перед проведением прививки человека осматривает врач и измеряет температуру тела, а после принимает решение о вакцинации. При этом Чугунова добавила, что требования о предъявлении результатов теста на коронавирус не существует.

"То, что месяц был пропущен у кого-то из детей, некое нарушение графика сформировалось, это нестрашно, потому что наша иммунная система формирует клетки памяти после встречи с вакциной. <…> Все, что пропущено, может быть сделано одновременно с другими вакцинами, что и будет реализовываться", - рассказала главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит.

При этом она добавила, что перед прививкой родители должны оценить ситуацию в семье, не контактировал ли ребенок с больными, чтобы гарантировать "большую безопасность".