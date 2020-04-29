Международный аэропорт в Хайкоу получил пять звезд в рейтинге компании Skytrax

ХАЙКОУ /Китай/, 29 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Мэйлань города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань и шанхайский международный аэропорт Хунцяо получили пять звезд в рейтинге китайских воздушных гаваней, составленном влиятельной британской консалтинговой компанией Skytrax. Об этом сообщил информационный ресурс "Наньхайван".

Новый пекинский международный аэропорт Дасин и еще девять воздушных гаваней в КНР получили четыре звезды. Пятизвездочным базирующаяся в Лондоне консалтинговая компания признала и второй терминал международного аэропорта Байюнь в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун).

При составлении рейтинга в период с июня 2019 года по январь 2020 года Skytrax оценила по различным параметрам 103 китайских аэропорта в разных регионах страны. В компании прогнозируют, что к 2021 году еще два-три китайских аэропорта смогут достичь стандартов, необходимых для получения пяти звезд в рейтинге. Три звезды в нынешнем рейтинге удостоились 60 китайских воздушных гаваней, еще 31 аэропорт получил две звезды.

По состоянию на конец января этого года аэропорт Мэйлань обслуживал 48 международных и региональных рейсов, которые выполнялись в 35 городов в 20 странах и регионах мира. В 2019 году пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту Мэйлань составил 1,49 млн человек.