{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международный аэропорт в Хайкоу получил пять звезд в рейтинге компании Skytrax

В 2019 году пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту составил 1,49 млн человек

ХАЙКОУ /Китай/, 29 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Мэйлань города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань и шанхайский международный аэропорт Хунцяо получили пять звезд в рейтинге китайских воздушных гаваней, составленном влиятельной британской консалтинговой компанией Skytrax. Об этом сообщил информационный ресурс "Наньхайван".

Новый пекинский международный аэропорт Дасин и еще девять воздушных гаваней в КНР получили четыре звезды. Пятизвездочным базирующаяся в Лондоне консалтинговая компания признала и второй терминал международного аэропорта Байюнь в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун).

При составлении рейтинга в период с июня 2019 года по январь 2020 года Skytrax оценила по различным параметрам 103 китайских аэропорта в разных регионах страны. В компании прогнозируют, что к 2021 году еще два-три китайских аэропорта смогут достичь стандартов, необходимых для получения пяти звезд в рейтинге. Три звезды в нынешнем рейтинге удостоились 60 китайских воздушных гаваней, еще 31 аэропорт получил две звезды.

По состоянию на конец января этого года аэропорт Мэйлань обслуживал 48 международных и региональных рейсов, которые выполнялись в 35 городов в 20 странах и регионах мира. В 2019 году пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту Мэйлань составил 1,49 млн человек.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Лондона с 92 гражданами России на борту
Россияне вернутся на родину на самолете, на котором в Лондон прибыли порядка 150 европейцев, американцев, британцев, а также коммерческий груз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС