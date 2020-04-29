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Пандемия коронавируса нового типа

Минобороны РФ направило еще пять врачебно-сестринских бригад в больницы Подмосковья

Все бригады оснащены необходимым медицинским оборудованием и средствами защиты

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Число военных врачебно-сестринских бригад, которые направлены в больницы Подмосковья, увеличилось до 10. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

24 апреля в пресс-службе Западного военного округа сообщали о прибытии в лечебные учреждения Московской области пяти таких бригад.

"10 бригад откомандированы в больницы Московской области", - сказал Иванов во время заседания коллегии Минобороны.

По его словам, из состава военных госпиталей сформированы 86 врачебно-сестринских бригад (в том числе пять экспертных), они оснащены необходимым медицинским имуществом и средствами защиты.

Замминистра также отметил, что "для оперативного решения задач по лечению инфекционных больных сформированы семь мобильных госпиталей по 100 мест на базе отдельных медицинских батальонов и медицинских рот".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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