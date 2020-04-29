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Пандемия коронавируса нового типа

В Белгородской области продлят ограничения для борьбы с коронавирусом до 11 мая

Всего в регионе зафиксировали 327 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 29 апреля. Ограничительные меры, запрет на проведение массовых мероприятий, посещение парков, работу ночных клубов, кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, направленные на борьбу с коронавирусом, продлят в Белгородской области до 11 мая. Соответствующее постановление губернатора региона Евгения Савченко опубликовано в среду на сайте правительства области.

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Первые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса в Белгородской области заработали с 3 апреля, по распоряжению губернатора также в апреле был внесен ряд изменений. Последним распоряжением до 30 апреля в регионе приостанавливали работу торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе (за исключением дистанционной торговли), микрофинансовых организаций, ломбардов, большинства предприятий сферы услуг, запретили проведение массовых мероприятий. Жителям региона рекомендовали придерживаться самоизоляции, соблюдать которую в течение 14 дней обязаны все приезжающие в регион.

"Постановляю внести следующие изменения в постановление губернатора Белгородской области от 3 апреля 2020 года, слова "с 18 апреля по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 1 мая по 11 мая 2020 года", - говорится в постановлении.

Кроме того, постановление губернатора дополнил пункт о поручении главе администрации Белгорода Юрию Галдуну и главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву совместно с управлением МВД России по региону после встречи и учета граждан Украины, прибывших в область из Москвы и Московской области, организовать их сопровождение до многостороннего пункта пропуска в Белгородской области для пересечения российско-украинской границы.

К 29 апреля в Белгородской области выявили 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 человек выздоровели, три пациента с подтвержденным наличием коронавируса умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Савченко, Евгений СтепановичРоссияБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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