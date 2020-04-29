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Пандемия коронавируса нового типа
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Эпидемиолог Минздрава: один инфицированный коронавирусом может заразить до четырех человек

Николай Брико отметил, что распространение коронавируса в России пока не вышло на плато, но ситуация может измениться в ближайшие дни

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Один инфицированный коронавирусом человек может заразить от двух до четырех других людей, сообщил в среду главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

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"Очень важный еще показатель такой, как индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2-4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей. Сезонный грипп имеет индекс воспроизводим ости около 1,5%", - сказал он на пресс-конференции "Чего мы не знаем о COVID-19".

По его словам, распространение коронавируса в России пока не вышло на плато, но ситуация может измениться уже в ближайшие дни. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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