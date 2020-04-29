Более 180 онлайн-мероприятий запланировали музеи к 9 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 180 онлайн-мероприятий проводятся и запланировано федеральными музеями к 75-летию Победы. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате врио директора департамента музеев Министерства культуры РФ Алексей Мудров.

С середины марта федеральные учреждения культуры закрыты в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. Глава государства подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

"В настоящий момент Министерством культуры проводится и запланировано более 180 мероприятий онлайн в наших федеральных музеях. Все музеи смогли очень оперативно подключиться к этому новому формату", - сказал Мудров.

Он отметил, что работа Минкультуры России в рамках празднования 75-летия Победы и в целом памяти Великой Отечественной войны ведется на системной основе. "Безусловно, каждому нашему военно-историческому музею уделено большое значение и внимание Минкультуры - как в части производственно-реставрационных работ, так и в организации мероприятий", - добавил Мудров.

В июле 2019 года президент РФ подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий.