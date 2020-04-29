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Пандемия коронавируса нового типа
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Минобороны до 15 мая закупит 300 аппаратов ИВЛ

В ведомстве сообщили, что для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных округах и на Северном флоте развернуто почти 5 тыс. мест в госпиталях
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© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Партия из 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на сумму 450 млн рублей будет дополнительно закуплена для госпиталей Минобороны России. Об этом на коллегии военного ведомства в среду министру обороны Сергею Шойгу доложил заместитель министра Тимур Иванов.

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"В соответствии с вашим решением от 22 апреля 2020 года в указанные госпитали осуществляется закупка дополнительно 300 аппаратов ИВЛ на общую сумму 450 млн рублей, и в срок до 15 мая данное оборудование будет поставлено", - сообщил Иванов.

В Московском гарнизоне медпомощь военнослужащим будет оказываться на базе девяти военных госпиталей, в которых развернуто 1845 специализированных мест. "70% из которых имеют систему обеспечения кислородом, развернуто 170 реанимационных мест и необходимое медицинское оборудование", - отметил замминистра.

По его словам, также для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных округах и на Северном флоте развернуто почти 5 тыс. мест в 32 военных госпиталях.

Места в госпиталях

Военные госпитали России дополнительно перепрофилируют более 1 500 койко-мест для помощи инфицированным коронавирусом, на что из бюджета и резервного фонда правительства выделено 662,5 млн рублей, сообщил Иванов.

"В 13 военных госпиталях для оказания медицинской помощи с коронавирусной инфекцией дополнительно перепрофилируется 1548 мест, в том числе 460 мест для нужд населения субъектов Российской Федерации. На данные цели выделено 662,5 млн рублей, из них 368 млн - из резервного фонда правительства Российской Федерации", - сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, благодаря чему число коек для больных и пациентов с подозрением на коронавирус вырастет на 4 981.

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