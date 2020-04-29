Восстановленный танк Т-26 пополнит экспозицию "Самбекских высот" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Танк Т-26 времен Великой Отечественной войны, восстановленный при поддержке ростовских газовиков, займет место в экспозиции военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты". Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

"Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в создание военно-исторического музея. Т-26 довольно редкая машина и в Ростовской области будет представлена впервые. Современное поколение должно знать на какой технике ковалась Победа", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании Владимира Ревенко.

В пресс-службе компании уточнили, что боевую машину восстановили мастера военно-патриотического объединения "Скиф" в Таганроге. Танк нашли поисковики в хуторе Евсеевском Усть-Донецкого района Ростовской области несколько лет назад. 77 лет танк находился под водой на глубине 2 м. Машину подняли в июле - сентябре 2019 года, реставрация длилась восемь месяцев.

Специалисты установили, что экипаж танка принимал участие в боях в составе войск Южного фронта в 1941 - 1942 годах, отметили в пресс-службе. Танкисты погибли в июле 1942 года при защите переправы в результате множественных попаданий с задней части и с фланга. Танк и весь его боевой экипаж сгорели. Боевая машина станет одним из центральных экспонатов музейного комплекса "Самбекские высоты" и займет свое место накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 29 апреля на шесть дней машину выставили в Ростове-на-Дону.

В 2019 году газовики выполнили технологическое присоединение к газораспределительной сети музейного комплекса "Самбекские высоты", напомнили в пресс-службе компании. Строительство газопровода позволило обеспечить централизованным газоснабжением горелку Вечного огня на мемориале Славы, а также административные здания и музейный комплекс.

Самбекские высоты

Музейный комплекс "Самбекские высоты" создается в Неклиновском районе Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Его начали строить в июне 2018 года, строительство ведется преимущественно на народные пожертвования.

Миус-фронт - оборонительный рубеж протяженностью в 104 км, в декабре 1941 году возведенный немецкими войсками на правом берегу реки Миус. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога. Советские войска пытались прорвать рубеж Миус-фронта дважды, с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Он был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. Потери Красной армии на Миус-фронте составили более 800 тыс. человек.