Ожидавшийся 1 мая вывозной рейс из Вьетнама во Владивосток не состоится

ХАНОЙ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Предварительно планировавшийся на 1 мая вывозной рейс авиакомпании S7 по маршруту Камрань (международный аэропорт южной провинции Кханьхоа) - Владивосток не состоится. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный консул России в южном вьетнамском городе Хошимине Алексей Попов.

"Дата и маршрут полета не были окончательно утверждены оперативным штабом. Этот рейс значился только в полетных планах Росавиации", - отметил дипломат. Он также добавил, что списков потенциальных пассажиров на этот рейс сформировано не было.

По словам генконсула, о новой дате возможного рейса из Вьетнама на Дальний Восток будет сообщено дополнительно.

До настоящего времени авиакомпания S7 осуществила уже два рейса для вывоза из Вьетнама соотечественников, которые не имели возможности вернуться на родину после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. 20 и 27 апреля самолетами авиакомпании по маршруту Камрань - Новосибирск на родину вернулись в общей сложности свыше 330 россиян.