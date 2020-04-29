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Десантники в День Победы проедут по Пскову и исполнят для ветеранов песни военных лет

В честь праздника в регионе также состоятся 500 тематических акций и флешмобов

ПСКОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие 76-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в Пскове, в День Победы наденут форму времен Великой Отечественной войны, проедут по улицам города на боевой технике и будут исполнять песни военных лет для ветеранов, которые вынужденно находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на заседании регионального оргкомитета "Победа".

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"С 11 до 18 акция "Музыкальное поздравление" будет проходить на территории Пскова. Дивизия предложила [эту акцию] в составе 12 автомобилей: это шесть ВАЗов и шесть КамАЗов, празднично забрендированные. Мы сейчас помогаем дивизии со звукоусиливающей аппаратурой - они по определенным маршрутам проедут по улицам города - создавать праздничное настроение. На одном из КамАЗов предполагается выступление творческой группы военнослужащих "Голубые молнии", которая будет исполнять песни военных лет", - сказала Малышева.

На заседании оргкомитета заместитель командира 76-й дивизии по военно-политической работе Алексей Савельев уточнил, что одна из мобильных групп будет исполнять военные песни специально для ветеранов, проезжая по адресам их проживания.

"Мы планируем проехать в форме Великой Отечественной войны, с флагами Победы, Российской Федерации, ВДВ и соединения. Мобильные группы будут совершать движение и играть песни военных лет. Спланирована одна мобильная группа с ВИА "Голубые молнии", которая проедет по местам проживания наших ветеранов Великой Отечественной войны и исполнит именно для них точечно музыкальные композиции времен войны", - сказал Савельев.

Кроме того, по словам Малышевой, в День Победы в Псковской области пройдут более 500 тематических акций и флешмобов. "Пройдет праздник фронтовой поэзии "А музы не молчат", который вот уже в 36-й раз состоится в нашей области и является очень популярным в Союзе театральных деятелей и среди поэтов, литераторов. Все муниципальные образования сформировали мероприятия, которые уже реализуются. Более 500 мероприятий, они размещены в сетях, интернете, посещение которых на сегодня за период карантина составляет 1 млн 660 тыс.", - сказала Малышева.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск - "Линия Пантеры".

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