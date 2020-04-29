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Пандемия коронавируса нового типа

Москалькова призвала коллег заняться правовым просвещением в рамках борьбы с пандемией

Российский омбудсмен заявила о необходимости объединиться в правовой пропаганде и правовом просвещении о том, какие меры нужно соблюдать

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов призвала коллег заняться правовым просвещением граждан по вопросам борьбы с пандемией коронавируса и ответственности за нарушение введенных ограничений. Встреча состоялась в среду в формате видеоконференции, в ней приняли участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана.

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"Нам нужно особо объединиться в правовой пропаганде и правовом просвещении о том, какие меры нужно соблюдать (в период ограничительных мер по коронавирусу - прим. ТАСС), какая ответственность может наступить. Нам нужно смотреть, насколько эта ответственность справедлива с точки зрения людей, чтобы она не породила, наоборот, отрицание к власти, отрицание к мерам, которые применяются во благо людей", - сказала Москалькова.

В качестве примера она привела поступившее к ней обращение от рыбаков, которым запрещали выходить на лодках и рыбачить, что "вызвало их протест". "Граждане сообщают, что меры принуждения, которые применяются к ним за нарушения правил, несправедливы, поскольку об этих правилах они ничего не знают", - добавила уполномоченный.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПандемия коронавируса нового типа
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