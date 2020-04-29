Эксперт: вычислить коронавирус с помощью теста проще в середине болезни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Идентифицировать коронавирус с помощью тестов проще во время "разгара болезни", чем на начальных этапах из-за отсутствия вируса на слизистой и более позднего его выделения. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Черный.

"В самом начале наших мероприятий, когда вся Россия проводила обязательные лабораторные обследования прибывающих, оказалось, что если прибывает самолет из заграницы, где длительное время функционирует система жизнеобеспечения, вентиляция и сухой воздух постоянно подсушивает слизистую, то из этой слизистой невозможно снять возбудителя. По прошествии времени этот возбудитель появляется на слизистой, и путем снятия мазка он идентифицируется", - рассказал Черный на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, тест-системы, разработанные новосибирским центром "Вектор", зарекомендовали себя только положительно. Он добавил, что нередко даже при наличии клинических проявлений на начальной стадии тест не всегда дает положительный результат. "Уже затем в разгар болезни мы получаем положительный результат", - пояснил Черный.

Он отметил, что около половины заразившихся от общего числа в Ленинградской области, переносят инфекцию в бессимптомной форме. "У больного при отсутствии клинических проявлений происходит выделение вируса, и его идентификация, что косвенно может служить подтверждением того, что тесты эффективны", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. В Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 834 человека, выздоровели 115, умерли трое. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.