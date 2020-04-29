В Амурской области отремонтируют квартиры более 400 ветеранов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Квартиры более 400 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, проживающих в Амурской области, отремонтируют за счет областного бюджета. В настоящее время прием заявок на ремонт продолжается, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Ремонтные работы, которые проходят в домах и квартирах ветеранов, разнообразные: замена и ремонт кровли, установка сантехники, покраска стен, замена полов и установка новых окон и дверей. В некоторых домах строителям предстоит заменить печи. Этот вид работ запланирован на летнее время", - говорится в сообщении.

В настоящее время ремонтные работы пока приостановлены из-за распространения коронавируса, однако их планируется завершить к сентябрю, на ремонт выделено более 41 млн рублей. "Больше всего приведут в порядок домов и квартир ветеранам в городе Свободном. Ремонт пройдет в 52 помещениях", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы областного правительства, в Приамурье проживают пять инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 999 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 1 219 участников трудового фронта.