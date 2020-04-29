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В Новгородской области 9 мая пройдут концерт в прямом эфире и парад под окнами ветеранов

Также жителям региона предлагают нарисовать в честь праздника символы Победы либо сюжеты из семейных историй, связанные с Великой Отечественной войной, на окнах квартир

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Новгородская область адаптировала мероприятия, запланированные на 9 мая, под условия, сложившиеся из-за коронавируса, в этот день под окнами ветеранов Великой Отечественной войны пройдет парадный расчет, артисты исполнят военные песни, сообщила в среду на совещании по подготовке к празднику зампред правительства региона Елена Кирилова. Дадут концерт 9 мая и новгородские артисты, но в пустом зале, ветераны увидят трансляцию в прямом эфире по местному телевидению.

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"В День Победы предлагается провести две активности: первая - это прохождение парадного расчета под окнами ветерана, вторая акция - исполнение любимых фронтовых песен театрализованной агитбригадой. Традиционные церемонии возложения [цветов и венков к мемориалам и могилам воинов, погибших в Великой Отечественной войне] в этом году мы проводим, но проводим их в усеченном формате", - сказала Кирилова.

По ее словам, одновременно в церемонии возложения цветов и венков могут принимать участие не более трех человек, парадный расчет будет состоять максимум из 10 человек, агитбригада - из четырех человека. Кроме того, 9 мая на местном телеканале (Новгородское областное телевидение) будут показывать спецпроекты, посвященные войне, одним из центральных мероприятий станет трансляция концерта "Минувших лет живая память" из зала Новгородской областной филармонии, где артисты в пустом зале исполнят номера для ветеранов и обратятся к ним с теплыми словами с телеэкранов.

Не отменены и некоторые мероприятия в преддверии Дня Победы, которые могут состояться при нынешней ситуации с коронавирусом. К примеру, 4 мая стартует традиционная акция "Георгиевская ленточка". "В связи с ограничениями ленточки будут распространятся в доступных для посещения гражданами местах, это продуктовые магазины, аптеки, автозаправочные станции и те организации, которые работают в данный период. Также акция пройдет дополнительно и в онлайн-формате, для участия необходимо разместить свое фото с Георгиевской ленточкой в социальной сети и передать эту эстафету пяти друзьям", - сообщила Кирилова.

Также перед 9 мая в регионе пройдет акция "Окна Победы", к 9 мая жителям области предлагают нарисовать на окне символы Победы, сюжеты из семейных историй, связанные с Великой Отечественной войной. "Очень важно, чтобы несмотря на все те ограничения, которые есть, человеческий характер праздника, личный характер праздника мы сумели с вами сохранить", - сказал в ходе совещания губернатор региона Андрей Никитин.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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