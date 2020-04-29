Власти Ленобласти выделят средства на похороны многодетной семьи, погибшей при пожаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области намерены выделить средства на организацию похорон многодетной семьи, погибшей при пожаре в доме в Выборге, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Из резервного фонда правительства Ленинградской области будут выделены средства на организацию похорон", - сказали в пресс-службе.

Семья на учете в отделении по делам несовершеннолетних не состояла. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области ранее сообщали, что тела восьмерых погибших обнаружены при разборе завалов на месте ЧП.

Пожар в частном доме в городе Выборге Ленинградской области произошел в ночь на среду, его площадь составила 120 кв. м. По предварительной информации СК, накануне в гости к семье приехал знакомый, ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже горел. По данным руководителя филиала в Выборгском районе ЛО ГКУ "Центр социальной защиты населения" Натальи Беленовой, эта семья находилась в реестре многодетных семей и в полном объеме получала все меры социальной поддержки, которые положены этой категории граждан.

После ЧП возбудили уголовное дело.