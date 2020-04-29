Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Соответствующий указ предстоятеля Русской православной церкви опубликован в среду на сайте Московской городской епархии.

"В связи с публичным оскорблением вами памяти... протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины... что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви, а также учитывая ваши предыдущие деяния... вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом", - говорится в документе.

В указе отмечается, что патриарх уже неоднократно получал жалобы на заявления Кураева.

Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.