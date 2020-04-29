{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Кураев ранее публично оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Соответствующий указ предстоятеля Русской православной церкви опубликован в среду на сайте Московской городской епархии.

"В связи с публичным оскорблением вами памяти... протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины... что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви, а также учитывая ваши предыдущие деяния... вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом", - говорится в документе.

В указе отмечается, что патриарх уже неоднократно получал жалобы на заявления Кураева.

Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы продлили пропускной режим для поездок на транспорте
Кроме того, собственников транспортных средств будут привлекать к административной ответственности за езду без пропусков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС