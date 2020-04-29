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Пандемия коронавируса нового типа

Калининградские власти призвали жителей избегать очередей в магазинах после их открытия

Гражданам советуют отложить походы в магазины стройматериалов на более поздний срок или пользоваться услугами доставки
Описание
© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Сотни жителей Калининграда устремились в магазины, торгующие непродовольственными, в том числе строительными, товарами, открывшиеся в среду после перерыва из-за режима самоизоляции. Очевидцы сообщили в социальных сетях об очередях, власти призвали жителей отложить походы за покупками на более благоприятное время.

По решению регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией с 29 апреля в области разрешена работа непродовольственных магазинов, находящихся в отдельных зданиях или имеющих отдельный вход при условии соблюдения санитарных норм. Время работы таких центров ограничено с 10:00 до 18:00.

В областном правительстве жителям рекомендовали избегать очередей и позаботиться о собственном здоровье. "Мы еще раз призываем граждан ответственно относится к режиму самоизоляции и своему здоровью. По возможности не покидать своих домов и избегать мест массового скопления людей. Визит в магазин стройматериалов лучше отложить на более поздний период или воспользоваться услугами доставки. Предпринимателям же необходимо максимально обеспечить выполнение норм, разработанных Роспотребнадзором", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Режим самоизоляции в области продлен в области до 11 мая включительно. Отменены все массовые мероприятия. При условии соблюдения мер санитарной безопасности в области работают продуктовые магазины, аптеки, предприятия, отнесенные к перечню отраслей обеспечивающих устойчивость экономики и рынка труда региона, включая сельхозпредприятия, машиностроение и кораблестроение, строительную отрасль. Действует масочный режим, гражданам, направляющимся на работу, необходимо иметь соответствующие справки от работодателей.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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