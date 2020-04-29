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Пандемия коронавируса нового типа

Суд отклонил коллективный иск петербуржцев, требовавших снять ограничения при пандемии

Судья мотивировал свое решение, что введенные ограничения направлены исключительно на то, чтобы не допустить распространение инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил коллективный иск активистов, которые требовали снять ограничения, принятые правительством города в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административные исковые заявления. В удовлетворении требований отказал", - сказано в сообщении пресс-службы.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

"У истцов чаще всего звучал тезис - желание митинговать и пикетировать. В прениях представители истцов пояснили, что хотелось бы прояснить правовой режим и снова упомянули про право на проведение публичных мероприятий. Правительство сообщило, что все в пределах компетенции и на благо граждан, разъяснило, что все запреты носят временный характер и являются действительно необходимостью. Они направлены исключительно на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе судов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3726 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 708 человека, умерли 29.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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