Суд отклонил коллективный иск петербуржцев, требовавших снять ограничения при пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил коллективный иск активистов, которые требовали снять ограничения, принятые правительством города в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административные исковые заявления. В удовлетворении требований отказал", - сказано в сообщении пресс-службы.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

"У истцов чаще всего звучал тезис - желание митинговать и пикетировать. В прениях представители истцов пояснили, что хотелось бы прояснить правовой режим и снова упомянули про право на проведение публичных мероприятий. Правительство сообщило, что все в пределах компетенции и на благо граждан, разъяснило, что все запреты носят временный характер и являются действительно необходимостью. Они направлены исключительно на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе судов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3726 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 708 человека, умерли 29.