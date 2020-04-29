В Башкирии в рамках акции "Сад памяти" высадили более 8 тыс. деревьев

УФА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Стерлитамакского лесничества высадили более 8 тыс. саженцев сосны и ясеня. Мероприятие прошло в рамках акции "Сад памяти", приуроченной ко дню Победы, сообщил в среду оргкомитет акции.

"Первым акцию приняло Стерлитамакское лесничество. Здесь на площади 2,1 га высадили более 8 тыс. сосен и ясеня", - говорится в сообщении.

Акцию провели с соблюдением всех мер безопасности, связанных с эпидемиологической ситуацией в стране. Участники мероприятия были обеспечены средствами защиты и соблюдали рекомендованную социальную дистанцию.

Акция "Сады памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируется высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу, однако военнослужащие проявили себя на всех фронтах. На войну из региона было призвано более 700 тыс. человек, из которых 300 тыс. не вернулись домой.