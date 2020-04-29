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Пандемия коронавируса нового типа

Россия заняла 49 место в рейтинге ООН по готовности к пандемии

Список возглавили Норвегия, Швейцария и Ирландия

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и специальный административный район Китая Гонконг возглавили список наиболее подготовленных к пандемии коронавируса стран, Россия заняла в нем 49 место из 189. Такие данные содержатся в опубликованном в среду докладе Программы развития ООН.

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Последнее место в таблице занимает Нигер, перед ним идут Центрально-Африканская Республика, Чад, Южный Судан и Бурунди. Россия в рейтинге опережает Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину и Грузию.

Что касается стран, где зафиксировано наибольшее число заражений, то США в рейтинге занимают 16 место, Италия - 29, Испания - 25, а Франция - 27. Китай оказался на 85 строке, а Иран - на 65-й.

"Показатели, по которым составлялся рейтинг, включают уровень развития, состояние системы здравоохранения, доступ к интернету. Эти критерии демонстрируют, насколько хорошо страна сможет справиться с многочисленными проблемами, возникающими при кризисе, подобном COVID-19", - отметили в ООН. Так, в наиболее развитых странах на 10 тыс. человек приходится в среднем по 55 больничных мест, 30 врачей, 81 медсестра, а в наименее развитых - семь больничных мест, 2,5 врача и шесть медсестер.

Также, как отмечают в организации, у 85,5% населения, т.е. у 6,5 млрд человек в мире до сих пор нет доступа к интернету, что мешает им работать и учиться во время карантина.

Индекс уязвимости

Помимо готовности стран к эпидемиологическому кризису, в ООН также изучили социально-экономическую уязвимость стран. В этом рейтинге Россия также заняла 49 место, первая пятерка стран осталась неизменной - Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и Гонконг. Менее готовыми к кризисам, чем Россия, оказались другие страны СНГ, Украина, большинство стран Латинской Америки и Африки, а также некоторые азиатские страны.

Наиболее уязвимыми перед экономическим кризисом, по оценкам ООН, стали бедные страны, а также страны с недиверсифицированной экономикой. "Например, Черногория, Мальдивы, Кабо-Верде в основном зависят от туризма (который в случае Мальдив составляет 60% ВВП), что наносит по ним наибольший удар при запрете на путешествия", - отметили в ООН.

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АзербайджанБелоруссияУкраинаБурундиЦАРКабо-ВердеНигерЧадСШАГрузияКазахстанИранГерманияЧерногорияИспанияИрландияИталияНорвегияРоссияКитайФранцияШвейцарияЮжный СуданМальдивыПандемия коронавируса нового типа
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