В Таиланде российский студент поселился в храме в ожидании вывозного рейса на родину

БАНГКОК, 29 апреля. /ТАСС/. Российский студент поселился в одном из буддийских храмов таиландской провинции Сураттхани в ожидании вывозного рейса в Россию. Об этом сообщила в среду газета Bangkok Post.

По ее данным, 25-летний молодой человек с 26 марта проживает в храме Ват Май Паттарарам. До этого турист находился в отпуске на острове Самуи. После того как его рейс в Россию был отменен из-за пандемии коронавируса и закончились деньги, он обратился в ближайший храм с просьбой остаться там в ожидании вылета на родину. Он помогал монахам убирать помещения и работал на кухне, готовя и раздавая бесплатную еду для людей по соседству, рассказал исполняющий обязанности настоятеля храма.

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые находятся за рубежом. На 1 мая запланированы два рейса: из Бангкока в Москву и из Пхукета в Уфу и Сочи ("Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" соответственно). Между тем в Таиланде по-прежнему находятся около 3 тыс. россиян, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Тем временем власти королевства разрешили иностранцам, имеющим все типы неиммиграционных виз, остаться в стране до 31 июля без необходимости их продления.