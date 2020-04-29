Глава ВОЗ поблагодарил Лаврова за поддержку

ЖЕНЕВА, 29 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за доверие и поддержку ВОЗ. Об этом он написал в среду в Twitter.

"Спасибо, мой друг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, за ваше доверие и поддержку ВОЗ. Только работая вместе, проявляя солидарность и руководствуясь наукой, мы можем вместе положить конец пандемии COVID-19", - подчеркнул гендиректор.

Сергей Лавров заявил во вторник по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС, проходившего в формате видеоконференции, что Россия не намерена прекращать финансовую поддержку ВОЗ, несмотря на действия других стран.

"У нас независимо от решений США существует традиция поддержки деятельности ВОЗ на различных направлениях. Напомню, что когда была вспышка лихорадки Эбола, то при решающей роли России была выработана вакцина, были созданы специальные институты в африканских странах, которые взяли на себя главный удар этой лихорадки", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, ВОЗ является уникальной площадкой, на которую стекаются информация и факты, имеющиеся у различных государств. ВОЗ - это структура, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран, в том числе и из США, считает руководитель российского внешнеполитического ведомства.

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".