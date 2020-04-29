Фадеев считает, что денежные выплаты в период пандемии должны быть адресными

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Власти могли бы перечислять денежные средства гражданам в условиях пандемии, однако получать такую помощь должны только те, кто реально в ней нуждается и не имеет иных источников дохода. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС в среду.

"Надо с умом к этому подойти. Вот я государственный служащий, у меня есть зарплата, зачем мне еще какие-то дополнительные государственные деньги", - сказал он. Фадеев указал на то, что "десятки миллионов человек, те, кого называют бюджетниками, получают зарплату из бюджета федерального или регионального", пенсионеры также получают пенсии. "Крупные компании многие продолжают работать. Значит, здесь реально надо найти тех людей, кому нужна помощь, конечно, эту помощь оказать", - добавил глава СПЧ.

Он допустил, что если материальная помощь в условиях пандемии коронавируса нужна 10 млн человек и каждому ежемесячно выдавать по 20 тыс. рублей, то суммы будут не такими большими. "Государство наше это вполне может сделать. Но очень важно не всем раздавать, а чтобы бюрократия взяла на себя ответственность и определила конкретно тех людей, кому эта помощь нужна", - резюмировал Фадеев.

Повышенное пособие

Повышенное пособие по безработице в размере МРОТ следует выплачивать гражданам, которые работали без оформления трудового договора, а также всем уволенным до пандемии. С таким предложением на пресс-конференции в ТАСС в среду выступил председатель постоянной комиссии по трудовым правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко.

Согласно постановлению кабмина, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). По мнению Кравченко, такой подход обделяет огромное количество нуждающихся в поддержке. Например, тех, кто "работал в неформальном трудовом секторе без оформления трудового договора", или уволенных до 1 марта.

"Это тоже граждане, которым нужна сейчас поддержка, которые работали, косвенно выплачивали налоги, я настаиваю на этом. Они создавали потребительский спрос и тоже работали в экономике. Такая же проблема у самозанятых. Мы считаем, что это постановление правительства должно быть приведено в соответствие с поручением президента от 15 марта, которое прямо говорит о том, что на повышенное пособие по безработице смогут претендовать граждане вне зависимости от условий потери работы", - заявил Кравченко.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что число безработных в России достигло 950 тыс. человек, при этом в последний месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда РФ.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов на прошлой неделе направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о выплате пособия в размере 12 130 рублей всем безработным россиянам вне зависимости от даты их увольнения. С аналогичной просьбой к премьеру обращался и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).